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HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te nefes kesen operasyon! Ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiler
GeriGündem Gaziantep'te nefes kesen operasyon! Ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiler
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Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te nefes kesen operasyon! Ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiler

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Gaziantep'de yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Dron destekli operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

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  • Gaziantepte nefes kesen operasyon Ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiler
  • Gaziantepte nefes kesen operasyon Ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiler
  • Gaziantepte nefes kesen operasyon Ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiler
  • Gaziantepte nefes kesen operasyon Ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiler
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu farklı adreslerde bahis oynatan 18 şüpheliyi tespit etti. Şafak vakti harekete geçen, aralarında Özel Harekatçıların da bulunduğu 100 polis, eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 95 bin TL para, bir miktar döviz, 24 cep telefonu, 5 bilgisayar, elektronik malzemeler ve çok sayıda yasa dışı bahisle ilgili belge ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantepte nefes kesen operasyon Ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiler

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