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Gaziantep'te MİT destekli operasyon: Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

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#Gaziantep Operasyon#Fetö Tutuklama#Terör Örgütü
Gaziantepte MİT destekli operasyon: Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:18

Gaziantep'te 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi R.U., MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.U. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde yakalandı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen R.U. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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#Gaziantep Operasyon#Fetö Tutuklama#Terör Örgütü

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