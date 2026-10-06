Gaziantep'te MİT destekli operasyon: Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.
Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.U. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde yakalandı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen R.U. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.