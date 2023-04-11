Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te minare kepçenin üzerine devrildi... Operatör hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Deprem#Afet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 10:15

Gaziantep'te depremde hasar alan cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında facia yaşandı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybederken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.

OPERATÖR HAYATINI KAYBETTİ

Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından kepçe operatörü Mert Köseoğlu (25) hayatını kaybetti. Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı.

Haberin Devamı

Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Deprem#Afet

BAKMADAN GEÇME!

35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık
ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı Peki neler yaşandı

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı! Peki neler yaşandı?

#Yapay Zeka