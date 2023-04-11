Gaziantep'te minare kepçenin üzerine devrildi... Operatör hayatını kaybetti

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Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.

OPERATÖR HAYATINI KAYBETTİ

Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından kepçe operatörü Mert Köseoğlu (25) hayatını kaybetti. Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı.

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Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.