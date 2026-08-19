Gaziantep’te milletvekiline bıçaklı saldırı: Korumasına izin verdiği ortaya çıktı

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Olay, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile sokakta yanına yaklaşan Seydi Ahmet K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı da olan Seydi Ahmet K., Meriç’i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Aldığı bıçak darbesi ile bağırsakları zarar gören Meriç, akşam ameliyata alındı. Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arbede sırasında Seydi Ahmet K.’nin Milletvekili Meriç’i bıçakladığı yer aldı.

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ADAY GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERMİŞ

27 suç kaydı olduğu belirtilen Seydi Ahmet K.'nin, Yeni Parti kurulduktan sonra CHP’den istifa edip, bu partiye geçtiği belirtildi. Seydi Ahmet K.'nin ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkili olduğu öne sürüldü.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydi Ahmet K.’nin kaçtığı aracı tespit etti. Seydi Ahmet K., şüphelilerden A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Ameliyatın ardından Melih Meriç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Meriç'in tedbir amaçlı uyutulduğu ve bugün ya da yarın uyandırılmasının beklendiği bildirildi. Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in, gün içinde saha ziyaretleri yaptığı, öğle saatlerinde de koruma polisine özel işleri olduğunu belirterek izin verdiği ortaya çıktı.

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"İNŞALLAH KISA SÜREDE ARAMIZA DÖNECEK"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çeber, Meriç'in yoğun bakımda ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Uygun görülmesi halinde Meriç’in doktorlar tarafından uyandırılacağını ifade eden Vali Çeber, "Ameliyattan sonra bizi ve hekimlerimizi tereddüde düşürecek herhangi bir gelişme de olmadı. Dolayısıyla süreç iyi gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da gastro alanında uzmanlaşmış genel cerrahlarımız yaptı. Dolayısıyla Gaziantep olarak sağlık anlamında gerçekten çok iyi durumdayız. Hem hekimlerimiz hem şehir hastanemiz hem cihazlarımız gerçekten hepsi en ileri düzeyde. Onun da rahatlığını yaşadık. Aile de bugün daha moralli. İnşallah sayın vekilimiz de çok kısa bir sürede tekrar sağlıkla aramıza dönecek” ifadelerini kullandı.

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“YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU”

Vali Çeber, şüpheli Seydi Ahmet K.’nin yakalanacağından emin olduktan sonra emniyete giderek teslim olduğunu belirtti. Vali Çeber, “Emniyetimiz, Tuncay müdürün koordinasyonunda araçtan indiği alanda o kadar yoğun bir baskı uyguladı ki, onu tabii teknik olarak detayları var ama tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra geldi ve teslim oldu. Olayı anlattı ve ifadesini de verdi” dedi.

“İLÇE BAŞKANLIĞI UYGUN GÖRÜLMEMİŞ”

Şüphelinin yeni partisinde ilçe başkanlığının uygun görülmediğini belirten Vali Çeber, “Bir partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partisinde ilçe başkanı olmak istiyor ama tabii siyasettir, sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışmalar oluyor ve onun sonucunda da dünkü olay gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

“ALKOLLÜYMÜŞ”

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Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bölgeye gelince şüphelinin bıçakla aşağı indiğini belirten Vali Çeber, “Şahıs dün itibariyle olayın gerçekleştiği an itibarıyla o saatlerde evinde olduğunu, alkol aldığını ve daha sonra sayın vekilin oraya geldiği anda da evden olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini ifade etti" diye konuştu.

Çeber, Meriç'in olaydan kısa bir süre şoför ve korumasına izin verdiğini, mahalle ziyaretlerine tek başına devam ettiği esnada saldırının gerçekleştiğini dile getirdi.