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Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Gaziantep'te metruk binada yangın

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Gaziantep'te metruk binada yangın
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GAZİANTEP'te, 4 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Karagöz Caddesi Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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