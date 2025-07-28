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Gaziantep'te meslek lisesinde yangın... Ekipler yangını söndürmek için çatıyı yıktı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Lise#Yangın
Gaziantepte meslek lisesinde yangın... Ekipler yangını söndürmek için çatıyı yıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 13:40

Gaziantep'te meslek lisesinin mobilya atölyesinde çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Ekipler, yangını söndürmek için çatıyı yıktı.

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Yangın, saat 09.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahalesi'ndeki Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında kısa sürede yoğun duman oluştu. Atölyeden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Okul masa ve sandalyeleri ile mobilyaların bulunduğu atölyede alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Gaziantepte meslek lisesinde yangın... Ekipler yangını söndürmek için çatıyı yıktı


YANGINA MÜDAHALE YAKLAŞIK 4 SAATTİR DEVAM EDİYOR

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Yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekiplerinin çalışması yaklaşık 4 saattir aralıksız devam ediyor. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için olay yerine ekskavatör çağırarak çatıyı yıktı. Yıkılan çatının altındaki alevlere müdahale devam ediyor.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Gaziantep#Lise#Yangın

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