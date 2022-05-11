Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

#Gaziantep#Fuhuş#Tutuklama
Gaziantepte masaj salonuna fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Gaziantep'te, fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren adreste fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin araştırması sonucu masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edilince savcılık kararıyla operasyon düzenlendi.

Baskında salonda bulunan 14 kişi, gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

Gözden Kaçmasın

DSÖ-Çin polemiği: DSÖ direktörü Çin’i eleştirdi… Sözleri anında sansürlendiDSÖ-Çin polemiği: DSÖ direktörü Çin’i eleştirdi… Sözleri anında sansürlendi!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

ABD kâbus senaryosunu açıkladı... Ukrayna için flaş karar verildiABD kâbus senaryosunu açıkladı... Ukrayna için flaş karar verildi!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Fuhuş#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık