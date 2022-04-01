Gaziantep’te lokantada korkutan patlama: Ortalık savaş alanına döndü

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Olay, saat 04.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan lokantada bulunan tüpler, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patladı.

Büyük bir gürültüyle peş peşe yaşanan patlamalar, çevredeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. Patlama ile birlikte lokanta yakınındaki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, patlamalara neden olan tüplerin patlama nedeni de araştırılıyor.

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"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Patlama sırasında iş yeri hasar gören Ahmet Hekimoğlu isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Evde uyuyorduk. Sabah saatlerine doğru büyük bir gürültüyle uyandık. Bir baktık ki karşıdaki iş yerinde patlama yaşanmış. Çok şükür iyiyiz ama iş yerimiz harabe halde. Evimizde de ciddi hasar var. Çok acayip bir sesle uyandık. Neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.