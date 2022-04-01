Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep’te lokantada korkutan patlama: Ortalık savaş alanına döndü

#Patlama#Gaziantep#Lokanta

Gaziantep'te bir lokantada dört sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından lokanta ile çevresindeki ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Haberin Devamı

Olay, saat 04.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan lokantada bulunan tüpler, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patladı.

TÜM KARELER

Gaziantep’te lokantada patlama İşte tüm karelerGaziantep’te lokantada patlama! İşte tüm karelerHaberin Tüm Görselleri

Büyük bir gürültüyle peş peşe yaşanan patlamalar, çevredeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. Patlama ile birlikte lokanta yakınındaki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te lokantada korkutan patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, patlamalara neden olan tüplerin patlama nedeni de araştırılıyor.

Gaziantep’te lokantada korkutan patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Haberin Devamı

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Patlama sırasında iş yeri hasar gören Ahmet Hekimoğlu isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Evde uyuyorduk. Sabah saatlerine doğru büyük bir gürültüyle uyandık. Bir baktık ki karşıdaki iş yerinde patlama yaşanmış. Çok şükür iyiyiz ama iş yerimiz harabe halde. Evimizde de ciddi hasar var. Çok acayip bir sesle uyandık. Neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Patlama#Gaziantep#Lokanta

BAKMADAN GEÇME!

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

#İbrahim Tatlıses
7 soruda çöl tozu Uzmanlar Hürriyete yanıtladı

7 soruda çöl tozu! Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

#Çöl Tozu
Türkiyenin yeni vurucu gücü

Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

#ROKETSAN

BAKMADAN GEÇME!

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

#İbrahim Tatlıses
7 soruda çöl tozu Uzmanlar Hürriyete yanıtladı

7 soruda çöl tozu! Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

#Çöl Tozu
Türkiyenin yeni vurucu gücü

Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

#ROKETSAN