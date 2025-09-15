Gaziantep’te lezzet şöleni: Gastroantep

Haberin Devamı

UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda gastronomi dalında yer alan kent, 9 gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen şefler, akademisyenler ve ziyaretçileri ağırlayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen festival, 21 Eylül’e kadar sürecek. Organizasyon kapsamında 400’ü aşkın etkinlik planlanıyor. Workshoplar, paneller, konserler, sergiler, tiyatro ve opera gösterileriyle festival yalnızca gastronomi değil kültür ve sanat yönüyle de şehre dinamizm katacak.

FATMA ŞAHİN: KUTUP YILDIZIYIZ

Festivalin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu festival, herhangi bir festival değil. Bugün San Sebastian’da, Londra’da, Paris’te, Tokyo’da gastronomi adına ne konuşuluyorsa, hepsi bu salonda konuşuluyor. Çiftçisinden Michelin yıldızlı şefine kadar herkes burada. Gaziantep gastronomide odak şehir, kutup yıldızı oldu” dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ 11 ŞEF

Türkiye’nin yanı sıra Gana, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan’dan 11 ünlü şef festivalde yer alacak. Ayrıca Türkiye’den İdil Yazar, Rafet İnce, Eyüp Kemal Sevinç gibi tanınmış isimler de Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetlerini yorumlayacak. Katılımcılar, festival boyunca açılacak Lezzet Sokağı’nda şehrin coğrafi işaretli ürünlerini tatma imkânı bulacak. Festivalde ayrıca üniversite öğrencilerinin katılacağı ‘Local Chef’ yarışması, çocuklara özel atölyeler ve sürdürülebilir mutfak uygulamalarına dair paneller de yer alacak.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Gastroantep kortej yürüyüşüyle başladı. Gaziantep Kalesi’nden başlayan kortej yürüyüşü Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve Gaziler Caddesi’nden geçilerek Balıklı Parkı’nda son buldu. Öğrenciler, halk oyunları ekibi ve gastronomiyle ilgili kostüm giyenlerin yer aldığı korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. GastroANTEP kapsamında düzenlenen ‘Geleneksel Lezzetlerin Marka Dönüşüm Yolculuğu’ isimli söyleşide konuşan Gaziantep mutfağının İstanbul’daki başarılı temsilcilerinden Sahan Group Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, “Yerel zenginliklerimizin, farklılıklarımızın farkına varıp, bunları tüm dünyaya tanıtmalıyız, tattırmalıyız” dedi.

