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Gaziantep'te kuyumcu dükkanında silahlı ve gazlı soygun: 5.6 milyon liralık altınla kaçtılar

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#Gaziantep Soygunu#Kuyumcu Soygunu#Kar Maskeli Hırsızlar
Gaziantepte kuyumcu dükkanında silahlı ve gazlı soygun: 5.6 milyon liralık altınla kaçtılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 13:30

Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcuya biber gazı sıkıp ateş açan kar maskeli 3 şüpheli, tezgahtaki 850 gram altını torbaya doldurarak kayıplara karıştı. Esnafın yardıma koştuğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, sabah saatlerinde Perilikaya Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Erdem’e ait kuyumcu dükkanına giren kar maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri sahibine biber gazı sıktıktan sonra bir el ateş açtı.

Gaziantepte kuyumcu dükkanında silahlı ve gazlı soygun: 5.6 milyon liralık altınla kaçtılar

Şüpheliler daha sonra tezgahlardan aldıkları 850 gram altını yanlarında getirdikleri torbaya koyarak kaçtı. Kuyumcunun da müdahalede bulunduğu olayda, silah seslerini duyan komşu esnafın da yardıma gelmesiyle panikleyen soyguncular kaçtı.

Gaziantepte kuyumcu dükkanında silahlı ve gazlı soygun: 5.6 milyon liralık altınla kaçtılar

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Gaziantep Soygunu#Kuyumcu Soygunu#Kar Maskeli Hırsızlar

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