Gaziantep'te kuyumcu dükkanında silahlı ve gazlı soygun: 5.6 milyon liralık altınla kaçtılar

Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcuya biber gazı sıkıp ateş açan kar maskeli 3 şüpheli, tezgahtaki 850 gram altını torbaya doldurarak kayıplara karıştı. Esnafın yardıma koştuğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şüpheliler daha sonra tezgahlardan aldıkları 850 gram altını yanlarında getirdikleri torbaya koyarak kaçtı. Kuyumcunun da müdahalede bulunduğu olayda, silah seslerini duyan komşu esnafın da yardıma gelmesiyle panikleyen soyguncular kaçtı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.