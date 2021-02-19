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GAZİANTEP (AA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan iki zanlının üst aramasında sahte 10 bin 900 dolar bulundu

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Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan iki zanlının üst aramasında sahte 10 bin 900 dolar bulundu
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Gaziantep'te kovalamacanın ardından gözaltına alınan 2 şüphelinin üst aramasında sahte olduğu belirlenen 10 bin 900 dolar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Saray Caddesi'ndeki iş yerine giren 2 zanlı, 3 cep telefonu alarak iş yeri sahibine dolar verdi.
İş yeri sahibinin dolarların sahte olduğunu anlaması üzerine kaçan şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üst aramasında sahte olduğu belirlenen 10 bin 900 dolar ele geçirildi.
İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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