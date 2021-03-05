Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 406 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 183 ve sosyal mesafe ile maske kullanma kurallarına uymayan 223 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1385 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.