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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri unutuldu

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Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri unutuldu
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Koronavirüs vaka sayılarının yüksek olduğu Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ederken, tedbirlerin de ihlal edildiği gözlendi. Kentte dün yapılan denetimlerde ise polis ekipleri, 578 kişiye sosyal mesafe ile maske takma kuralını ihlal ettiği için 26 kişiye de karantina hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Vaka sayılarında artış olan Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişi, maskelerini çene altında tutarken, polis ekipleri de vatandaşı tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor. Bazı kişilerin yasak olmasına rağmen insan yoğunluğunun olduğu yerlerde maskeyi indirerek, sigara içtiği de gözlendi.

Öte yandan Gaziantepliler, genel olarak alınan tedbirlerin kendileri için iyi olduğunu ve daha da artırılması gerektiğini belirterek, toplu alanlarda sigara içilmemesinin yerinde karar olduğunu dile getirdi.

Kentte dün yapılan denetimlerde ise polis ekipleri, 578 kişiye sosyal mesafe ile maske takma kuralını ihlal ettiği için 26 kişiye de karantina hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

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