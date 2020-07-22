Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri denetimi

Vaka sayısındaki artış ile dikkat çeken ve maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çene ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarırken, nizami maske kullanımını ihlal edenlere idari para cezası kesti.