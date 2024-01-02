×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep’te korkutan yangın: 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Yangın#Duman
Gaziantep’te korkutan yangın: 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 13:09

Gaziantep’te bir binadaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın 1’inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4’ü çocuk 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Yangın#Duman

BAKMADAN GEÇME!