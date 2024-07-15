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Gaziantep'te korkunç olay! Kardeşinin iş yerinde akıma kapılarak hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Elektrik Akımı#Elektrik
Gaziantepte korkunç olay Kardeşinin iş yerinde akıma kapılarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 12:39

Gaziantep'te kardeşinin oto yıkama dükkanında elektrik şalterini kapatmak isteyen Suriye uyruklu Omar Fahaed (28), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Omar Fahed, kardeşinin işlettiği araç yıkama dükkanını kapatmak için şalteri indirdiği sırada akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sevk edildi.

Ekiplerin müdahalede bulunduğu Fahed, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 3 çocuk babası Omar Fahed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı. Fahed'in cenazesi adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

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#Gaziantep#Elektrik Akımı#Elektrik

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