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Gaziantep'te korkunç olay! Eşini sokak ortasında katletti

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#Gaziantep#Cinayet#Polis
Gaziantepte korkunç olay Eşini sokak ortasında katletti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 09:32

Gaziantep'te Kahraman Bal (27) boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi eşi Elif Bal'ı öldükten sonra yaşamına son verdi.

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Olay, Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25) arasında işe gitmek için evden çıktıktan sonra cadde ortasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Kahraman Bal üzerindeki tabanca ile eşi Elif Bal'ın kafasına sıktıktan sonra aynı silahla intihar etti.

KARI-KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir çocuk sahibi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantepte korkunç olay Eşini sokak ortasında katletti


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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#Gaziantep#Cinayet#Polis

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