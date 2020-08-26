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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te korkunç olay...

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Gaziantep'te korkunç olay...
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GAZİANTEP'te Hakan Sözlü (32), dini nikahla birlikte yaşadığı, 1 çocuğunun annesi Emine Bozdoğan ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Geri döndüğünde Bozdoğan'ın ilaç içerek, intihar ettiğini gören Sözlü de başına dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi. Öte yandan Hakan Sözlü ile Emine Bozdoğan'ın 1 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün gece, Sam Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Sözlü ve dini nikahla birlikte yaşadığı Emine Bozdoğan arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, şoförlük yapan ve bir süredir işsiz olan Sözlü, tartışmanın ardından evden ayrıldı. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Sözlü, geri döndüğünde Bozdoğan'ın ilaç içerek, intihar ettiğini gördü.

Bunun üzerine evdeki ruhsatsız tabancayı alan Sözlü, başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, ikilinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sözlü ve Bozdoğan'ın cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan Hakan Sözlü ile Emine Bozdoğan'ın 1 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te korkunç olay...
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