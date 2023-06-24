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Gaziantep'te korkunç kaza: 6 ölü

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#Gaziantep#Trafik Kazası#Aşırı Hız
Gaziantepte korkunç kaza: 6 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 02:56

Gaziantep'te kafa kafaya çarpışan iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Gaziantep-Adıyaman karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazanın ardından karayolu trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

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#Gaziantep#Trafik Kazası#Aşırı Hız

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