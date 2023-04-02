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Gaziantep'te korkunç cinayet! Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Cinayet#Bıçaklama
Gaziantepte korkunç cinayet Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 23:22

Gaziantep'te tartıştığı şahıs ya da şahıslar tarafından boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybett

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Olay, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Murat Özdemir ile husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tartıştığı şahıslardan biri tarafından Murat Özdemir boğazından bıçaklandı. Ağır yaralı çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan yaşanan olayın ardından kaçan saldırgan şahıs ve şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Gaziantepte korkunç cinayet Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Cinayet#Bıçaklama

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