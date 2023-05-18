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Gaziantep’te kooperatif başkanı, eski damadı tarafından öldürüldü

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#GAZİANTEP#Cinayet#Polis
Gaziantep’te kooperatif başkanı, eski damadı tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 12:45

Gaziantep’te, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken (59), eski damadı Orhan Samancıoğlu (35) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

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Olay, öğle saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken, odasında otururken, yanına 3 ay önce kızından boşanan Orhan Samancıoğlu geldi. Aralarında husumet olan taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Samancıoğlu, yanında getirdiği av tüfeği ile Yemişken'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yemişken, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gaziantep’te kooperatif başkanı, eski damadı tarafından öldürüldü

Yemişken’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morguna konurken, polis olayın ardından kaçan Orhan Samancıoğlu’nu yakalamak için çalışma başlattı.

 

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#GAZİANTEP#Cinayet#Polis

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