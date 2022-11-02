Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep’te komşu kavgası kanlı bitti!

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Kavga#Halil Göy
Gaziantep’te komşu kavgası kanlı bitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 23:26

Gaziantep’te aralarında husumet bulunan komşu iki ailenin silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavga sırasında ateşlenen kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 31 yaşındaki Halil Göy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alındı Yaşanan silahlı kavga sonrası gerginliğin hakim olduğu olay yerinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Kavga#Halil Göy

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe
Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe
Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak