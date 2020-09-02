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Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te komşu iki ailenin bıçaklı kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltı

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Gaziantep'te komşu iki ailenin bıçaklı kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, komşu iki aile arasında çıkan ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgayı, olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle sonlandırdı. 3 kişinin gözaltına alındığı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşu iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Oktay G. (22), Ahmet G. (19), Kenan G. (22) ve Mecnun Ç. (32) yaralandı.

Kavga, ihbar üzerine gelen polisin müdahalesi ile sonlandırıldı. Yaralananlar ise ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralıların, hayati tehlikeleri olduğu için Gaziantep’e sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise, yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve hastanede önlem aldı. Kavgaya karıştığını saptadığı biri kadın 3 kişi ise gözaltına alındı.

Gaziantepte komşu iki ailenin bıçaklı kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltı

KAVGA ANI KAMERADA

Husumetli iki aile arasındaki kavga, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Gaziantepte komşu iki ailenin bıçaklı kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltı

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