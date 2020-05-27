Gaziantep'te kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 695 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince yapılan denetimlerde yasağa rağmen dışarı çıkan 11 bin 695 kişiye idari para cezası kesildi. Kısıtlama süresinde ayrıca kurallara uyulmayarak, açılan 34 iş yerinin sahibine de cezai işlem uygulandı.