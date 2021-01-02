Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak, dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal eden ve izinleri olmayanlara ise ceza kesti.



Ekipler, dün gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 79 kişi ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 414 kişiye 900'er liradan 372 bin 600 lira ceza kesti.