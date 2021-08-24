Gündem Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 - 17:36 | 24 Ağustos 2021 - 17:55

Gaziantep'te kemerle dehşet saçtı... Nedeni şaşkına çevirdi

Gaziantep'te Nahsen G., otomobilinin alarmının çalmasının ardından aracının yanında bulunan 13 yaşındaki Damla Yılmaz'ı yaşadıkları apartmanda kovalayarak kemerle dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Nahsen G.'nin Damla'yı elinde kemerle kovalayarak, vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu görüldü. Anne Filiz Cerit Şahsın kapısına gittiğimde ben de hakarete uğradım. Üzerime yürüdüler. Komşusu ile birlikte bizi binadan attılar" diye konuştu.