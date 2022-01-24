Gaziantep’te kar yağışına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü, ortalık savaş alanına döndü

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Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesinde yaşandı. Gaziantep’te dünden beridir etkili olan kar yağışı, uzay çatılı pazar yerinin çatısına yoğun miktarda kar birikmesine neden oldu. Üzerine biriken kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı, büyük bir gürültüyle çöktü.

Mahallede büyük bir korkuya neden olan çökme, ortalığı savaş alanına çevirdi. Pazar yerine park edilen çok sayıda otomobil hurdaya dönerken pazar yeri çevresindeki iş yerlerinde çalışan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Çatı altında bulunan park halindeki 30 araç hasar gördü. İhbarla gelen ekipler, çatının altındaki araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

Bölge ikinci bir çökme ihtimaline karşı güvenlik çemberine alırken ekipler, çöken pazar yerinin altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etti.

Araçlarının pazar yeri altında kaldığını öğrenen çok sayıda vatandaş olay yerine geldi. Otomobillerini hurdaya döndüğünü gören vatandaşlar büyük şok yaşarken polis ekipleri de vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Vali Davut Gül de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Çatının çökmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.