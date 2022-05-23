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Gaziantep'te kanlı kavga: 2 kişi yaşamını yitirdi

#Gaziantep#Cuma Arar#Mehmet Polat
Gaziantepte kanlı kavga: 2 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Güneykent Mahallesi'nde öğleden sonra aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma Arar (33) yaşamını yitirdi, Mehmet Polat (35) ile Hüseyin Toğrul ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Polat da kurtarılamadı. Toğrul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, silahlı kavgayla ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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#Gaziantep#Cuma Arar#Mehmet Polat

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