Gaziantep'te kanlı kavga: 2 kişi yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

Güneykent Mahallesi'nde öğleden sonra aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma Arar (33) yaşamını yitirdi, Mehmet Polat (35) ile Hüseyin Toğrul ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Polat da kurtarılamadı. Toğrul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, silahlı kavgayla ile ilgili soruşturma başlattı.