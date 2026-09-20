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Gaziantep'te kan donduran olay: Evde eşini öldürdü, sokağa çıkıp rastgele ateş açtı! 4 yaralı

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#Harun Keklikçi#Merve Keklikçi#Gaziantep Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 17:03

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı eşi Merve Keklikçi'yi pompalı tüfekle öldüren Harun Keklikçi, sokağa çıkıp rastgele ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı. Olay yerinde yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Şahinbey ilçesi 60.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Keklikçi (32) isimli şahıs, aldatma meselesi nedeniyle eşi Merve Keklikçi (27) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Keklikçi, evdeki pompalı tüfekle eşi Merve Keklikçi'ye ateş etti.

Olay sonrası evden çıkan saldırgan, elindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etti. Bu esnada da sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ile Z.Y.Y. (9), Y.E.K. (12) ve B.K.O. (12) isimli 3 erkek çocuk da yaralandı.

Gaziantepte kan donduran olay: Evde eşini öldürdü, sokağa çıkıp rastgele ateş açtı 4 yaralı

EŞİ TARAFINDAN VURULAN KADIN ÖLDÜ, SALDIRGAN YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan Harun Keklikçi'yi yakalayarak gözaltına alırken, evde yapılan incelemelerde kocası tarafından vurulan Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Gaziantepte kan donduran olay: Evde eşini öldürdü, sokağa çıkıp rastgele ateş açtı 4 yaralı

Yaralanan bir kadın ile üç çocuk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gaziantepte kan donduran olay: Evde eşini öldürdü, sokağa çıkıp rastgele ateş açtı 4 yaralı

Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin adından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Geniş çaplı soruşturmanı sürdüğü öğrenildi.

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#Harun Keklikçi#Merve Keklikçi#Gaziantep Cinayeti

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