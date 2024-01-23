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Gaziantep'te kan donduran cinayet! Sudanlı öğrenci, Sudanlı patronu tarafından öldürüldü

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#Gaziantep#Cinayet#Gaziantep Haberleri
Gaziantepte kan donduran cinayet Sudanlı öğrenci, Sudanlı patronu tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 12:31

Gaziantep’te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan (23) çalıştığı kafenin sahibi, aynı ülke vatandaşı Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi’nde meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan, bir süredir çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı.

Gaziantepte kan donduran cinayet Sudanlı öğrenci, Sudanlı patronu tarafından öldürüldü

Tartışmanın büyümesi üzerine Altahir, Atta Almanan’ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Almanan’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından arkadaşları tarafından teslim alındı.

Gaziantepte kan donduran cinayet Sudanlı öğrenci, Sudanlı patronu tarafından öldürüldü

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Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafe sahibi Abobekir Altahir’i gözaltına aldı. Atta Almanan’ın arkadaşı Amro Mohamed Ali, çok üzgün olduklarını söyleyerek, olayın arkadaşlarının alacağı yüzünden yaşandığını ifade etti. 

Gaziantepte kan donduran cinayet Sudanlı öğrenci, Sudanlı patronu tarafından öldürüldü

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#Gaziantep#Cinayet#Gaziantep Haberleri

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