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Gaziantep'te, kamyondaki 11 kilo uyuşturucuyu 'Onix' buldu

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#Gaziantep#Narkotik Köpeği#Uyuşturucu
Gaziantepte, kamyondaki 11 kilo uyuşturucuyu Onix buldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 09:33

Gaziantep'te, polisin atık yüklü kamyonun kasasında narkotik köpeği 'Onix' ile yaptığı aramada, 9 kilo metamfetamin ve 2 kilo eroin ele geçirildi. Şoför, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine kent girişinde önlem alan polis, takip ettiği, plakası açıklanmayan atık yüklü kamyonu durdurdu.

Gaziantepte, kamyondaki 11 kilo uyuşturucuyu Onix buldu

Narkotik köpeği 'Onix' ile yapılan aramada, kasadaki atıklar içine gizlenen 9 kilo metamfetamin ile 2 kilo eroin ele geçirildi.

Ekipler, kamyonun ismi açıklanmayan sürücüsünü gözaltına alarak, emniyete götürdü.

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#Gaziantep#Narkotik Köpeği#Uyuşturucu

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