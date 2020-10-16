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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Gaziantep’te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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GAZİANTEP’te, 3 araç ve bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Gaziantep’te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 araç ve 1 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin aynı kişi olduğunu belirledi. Görüntülerde araçları tornavida ile açarak içindeki malzemeleri alan ve bir işyerinden de cüzdan çaldığı ortaya çıkan şüpheli; kimlik tespitinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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