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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Gaziantep'te kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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GAZİANTEP'te, girdiği evden hırsızlık yapan ve polisler ekiplerince güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilerek, yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Haziran günü, Çağlayan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Ev sahiplerinin hırsızlık ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kameraları da incelendi. Kayıtların incelenmesi sonucu eve girerek, hırsızlık yapan şüphelinin kimliği belirlendi. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlediği baskınla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

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