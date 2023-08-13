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Gaziantep'te kafa kafaya facia: 1 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı

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#Trafik Kazası#Gaziantep#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 15:31

Gaziantep'te 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Kankaya'nın kullandığı 27 AOV 777 plakalı hafif ticari araç ile Mahmut K. yönetimindeki 27 AVC 302 plaklı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantepte kafa kafaya facia: 1 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı

Kazada sürücü Kankaya hayatını kaybetti, her 2 araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Gaziantep#Kaza

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