Gaziantep'te kadın cinayeti: Cani eşi tarafından 14 yerinden bıçaklandı! Ayten Alıcı 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Ayten Alıcı#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 12:14

Gaziantep'in Nizip ilçesinde eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 10 Ağustos günü Nizip ilçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. (64) ile eşi Ayten Alıcı (67) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. eşi Ayten Alıcı'yı bıçakla ağır yaraladı, daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

20 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay sonrası ağır yaralanan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken saldırgan koca ise gözaltına alındı. Hastanede 20 gündür tedavisi devam eden Ayten Alıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ayten Alıcı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedildi.

Olay sonrası kendisini ihbar eden ve gözaltına alınan katil zanlısı koca İ.A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

