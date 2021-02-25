Gaziantep'te kaçak telefon ve sigara operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak yollarla telefon ve sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından kaçak ürünlerin taşındığı araçlar Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan operasyonlar ile durduruldu. Araçlarda yapılan aramada 1480 paket kaçak sigara ile 101 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis ekipleri, ismi açıklanmayan 2 sürücüyü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.