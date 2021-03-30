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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te kaçak kazıya 5 gözaltı

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Gaziantep'te kaçak kazıya 5 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir evin zemininde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, eve baskın düzenledi. Baskında 5 kişi, evin zeminini kazarken yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen 1 dedektör ile çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Gaziantepte kaçak kazıya 5 gözaltı

 

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