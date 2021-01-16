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Gündem
Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı

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Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
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GAZİANTEP'te işlek caddeler, sokaklar ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te işlek caddeler ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kısıtlama kapsamında trafikte, çarşı ve meydanlarda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti, belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı.

Kentte dün yapılan denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 228 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantepte işlek cadde ve meydanlar boş kaldı

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