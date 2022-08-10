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Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3'ü ağır, 22 yaralı

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#Gaziantep#İşçi Servisi#Trafik Kazası
Gaziantepte işçi servisleri çarpıştı: 3ü ağır, 22 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 10:25

Gaziantep'te, servis midibüsünün aynı yöne giden servis minibüsüne çarptığı kazada, 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara işçi taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis midibüsü, önünde giden Ali Cüci yönetimindeki servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak devrildi, midibüs ise aydınlatma direğine çarpıp durdu.

Gaziantepte işçi servisleri çarpıştı: 3ü ağır, 22 yaralı

Kazayı görenlerin 112 Acil Servis'e ihbarıyla, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te işçi servisleri kaza yaptı
daha fazla video içinGaziantep'te işçi servisleri kaza yaptı

Sağlık görevlileri kazada yaralanan 22 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedavilerine başlanan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantepte işçi servisleri çarpıştı: 3ü ağır, 22 yaralı

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#Gaziantep#İşçi Servisi#Trafik Kazası

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