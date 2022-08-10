Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3'ü ağır, 22 yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara işçi taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis midibüsü, önünde giden Ali Cüci yönetimindeki servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak devrildi, midibüs ise aydınlatma direğine çarpıp durdu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Servis'e ihbarıyla, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri kazada yaralanan 22 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedavilerine başlanan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.