×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te iş insanını otelinin önünde vurmuşlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Silahlı Saldırı#Gözaltı
Gaziantepte iş insanını otelinin önünde vurmuşlardı 4 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 14:04

Gaziantep'te Eski Zafer Partisi İl Başkanı, iş insanı Mehmet Pamuk'u sahibi olduğu otelin önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün sabah saatlerinde Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Eski Zafer Partisi İl Başkanı, iş insanı Mehmet Pamuk, kendisine ait olan otele girmek istediği sırada caddeden geçen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından vurulan Pamuk, hastaneye kaldırılırken, polis görüntülerden belirledikleri motosikletteki 2 kişi ile onları azmettiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş, tabanca ile ateş eden şüphelinin daha önce Pamuk City Otel'in yanında bulunan bir barda çalıştığı ve yakın zamanda işten ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile olayın azmettiricisi olan bar sahibi ve işletmecisi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Silahlı Saldırı#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!