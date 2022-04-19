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Gaziantep'te inanılmaz olay! Önce kalp krizi sandılar ama... Kimse ne olduğunu anlayamadı

#Otomobil#Kaza#Uyku

Gaziantep'te sürücüsünün içinde uyuduğu araç geri manevra ile bir kreşin bahçesine daldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza esnasında sürücüyü ne kaza ne de çevredeki vatandaşlar uyandırabildi. Olay yerine gelen polis memuru sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündü ancak sürücünün uyuduğu anlaşıldı. Sürücü, polis memurlarının dakikalarca süren uğraşı sonucu güçlükle uyandırılabildi.

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Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Celal G. isimli sürücü, 27 AHP 069 plakalı Audi marka otomobilinin içerisinde uyuyakaldı. Sürücünün içerisinde uyuyakaldığı boş vitesteki araç, bir anda geri geri hareket etmeye başladı.

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ARAÇ KREŞİN BAHÇESİNE DALDI, KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yokuş aşağı geri geri seyir eden ve hızlanan kayan araç, büyük bir gürültüyle bir kreşin bahçesine daldı. Beton bahçe duvarına çarpması sonucu durabilen aracın kaza anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün uyuyakaldığı park halindeki aracın geri manevra ile kreş bahçesine dalma anları yer aldı. Görüntülerin devamında kreş çalışanlarının panik halinde dışarı kaçmaları dikkat çekerken, kaza anlarında kreş bahçesinde çocukların bulunmaması ise faciayı önledi.

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Gaziantepte inanılmaz olay Önce kalp krizi sandılar ama... Kimse ne olduğunu anlayamadı

NE KAZA NE DE ÇEVRE SAKİNLERİ UYANDIRABİLDİ

Kaza esnasında aracının içerisinde uyuya kalan sürücü Celal G., kaza sonrasında da uykusundan bir türlü uyanamadı. Kazada yaşanan gürültüye ve aracın etrafına toplanan insanların sesine rağmen uyanmayan sürücünün o halleri ise görenleri hem güldürdü hem de korkuttu.

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POLİS GÜÇLÜKLE UYANDIRDI

Olay yerine vatandaşların kaza ihbarı üzerine gelen polis, araç içerisindeki sürücünün önce yaralandığını düşündü. Kısa sürede sürücünün yaralı olmadığını anlayan polis memuru, bu kez ise sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği düşündü. Hareket eden sürücünün uyuduğunu anlayan polis memuru kısa süreli şaşkınlığın ardından sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Sürücü, polis memurlarının dakikalarca süren uğraşı sonucu güçlükle uyandırılabildi.

Gaziantepte inanılmaz olay Önce kalp krizi sandılar ama... Kimse ne olduğunu anlayamadı

OLAN BİTENİ ANLAMAYA ÇALIŞTI

Uyanır uyanmaz polis memurunu karşısında gören sürücü, şaşkın bir halde çevresine bakınarak olan biteni anlamaya çalıştı. Polis tarafından kaza yaptığı söylenen ve uyurken meydana gelen kazayı anlamakta zorlanan sürücü, kazayı anladıktan sonra ise yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi.
Kısa bir şaşkınlığının ardından sürücü Celal G., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kazanın ise aracın el frenin çekilmemiş olması ve vitesin boşta bulunması nedeniyle hareket ettiği belirtildi.

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