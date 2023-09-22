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Gaziantep'te husumetliler arasındaki kavgada silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

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#Gaziantep#Silahlı Kavga#Mehmet Emre Yeter
Gaziantepte husumetliler arasındaki kavgada silahlar konuştu Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 03:14

Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Emre Yeter (19) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Güneş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantepte husumetliler arasındaki kavgada silahlar konuştu Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Emre Yeter, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. 

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Gaziantepte husumetliler arasındaki kavgada silahlar konuştu Ölü ve yaralılar var

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#Gaziantep#Silahlı Kavga#Mehmet Emre Yeter

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