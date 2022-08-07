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Gaziantep'te husumetli aileler kavga etti

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#Gaziantep#Jandarma#Şiddet
Gaziantepte husumetli aileler kavga etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 12:03

GAZİANTEP'te husumetli 2 aile arasında çıkan bıçaklı, silahlı kavgada Ali Köroğlu (19) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Kozluyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Köroğlu ve Çetin aileleri karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan 10 kişi, ilk müdahale sonrası sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Ali Köroğlu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 2'sinin ise hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Bu arada jandarma da mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Gaziantep#Jandarma#Şiddet

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