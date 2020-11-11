Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 7 ekip ve 25 personel ile denetim yaptı. Havadan helikopter ile yapılan denetimde; emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 60 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimde, 4 araç trafikten menedilirken, ekipler denetimlerin devam edeceğini belirtti.