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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza

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Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza
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GAZİANTEP'te, polisler tarafından helikopter ile yapılan trafik denetiminde; emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 60 sürücüye ceza işlemi uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 7 ekip ve 25 personel ile denetim yaptı. Havadan helikopter ile yapılan denetimde; emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 60 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimde, 4 araç trafikten menedilirken, ekipler denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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