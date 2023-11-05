×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te havai fişek yüklü tırda yangın

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Yangın#Tır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 17:27

Gaziantep'te havai fişek yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın sırasında tırda bulunan havai fişeklerin patlaması ise kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün gece geç saatlerde Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen havai fişek yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile trafik ekibi sevk edildi.

Gaziantepte havai fişek yüklü tırda yangın

Kısa sürede tırı saran yangının, dorsede bulunan havai fişeklere sıçraması sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yanan tırdaki havai fişeklerin birer birer patlaması sonrası otoyolda adeta renk cümbüşü yaşanırken, yoldaki trafik ise kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı.

Gaziantepte havai fişek yüklü tırda yangın

Haberin Devamı

Havai fişek yüklü tır yangını, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangının ardından tır kullanılmaz hale geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Yangın#Tır

BAKMADAN GEÇME!