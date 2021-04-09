Gaziantep'te hafta sonu kısıtlaması öncesi çarşılarda yoğunluk

Kırmızı kategorideki Gaziantep'te, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde vatandaşlar alışveriş yoğunluğu oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından olan çarşılar bölgesinde vatandaşların alışveriş esnasında sosyal mesafeye uymadığı ve maskelerini de çene altına indirdiği gözlendi. Oluşan insan yoğunluğu sebebiyle çarşı girişinde polis ekipleri, vatandaşları uyararak sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

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