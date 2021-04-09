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Ahmet KILIÇ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te hafta sonu kısıtlaması öncesi çarşılarda yoğunluk

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Gaziantep'te hafta sonu kısıtlaması öncesi çarşılarda yoğunluk

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te hafta sonu kısıtlaması öncesi, çarşı ve meydanlarda yoğunluğun arttığı gözlendi. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle alışveriş için çarşıya çıkan insanların oluşturduğu yoğunluk için polis ekipleri denetimlerini arttırdı.

Gaziantepte hafta sonu kısıtlaması öncesi çarşılarda yoğunluk
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde vatandaşlar alışveriş yoğunluğu oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından olan çarşılar bölgesinde vatandaşların alışveriş esnasında sosyal mesafeye uymadığı ve maskelerini de çene altına indirdiği gözlendi. Oluşan insan yoğunluğu sebebiyle çarşı girişinde polis ekipleri, vatandaşları uyararak sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

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