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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 17:46,Son Güncelleme:/

Gaziantep'te güvercin hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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Gaziantep'te güvercin hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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GAZİANTEP'te, bir evin çatısından güvercin çalan ve bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesindeki iş yerinden çeşitli malzemeler ve bir evin çatısından güvercin çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ismi açıklanmayan bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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