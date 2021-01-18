MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te, güvenlik kameralarından yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GeriGündem Gaziantep'te, güvenlik kameralarından yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te, güvenlik kameralarından yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te, güvenlik kameralarından yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te, 10 iş yeri ile araçlardan hırsızlık yapan, kimlikleri güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan 6 şüpheliden, 5'i tutuklandı.

Gaziantepte, güvenlik kameralarından yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde iş yeri ve araçlardan yapılan 10 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarından hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantepte, güvenlik kameralarından yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle