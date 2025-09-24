×
Gaziantep'te güpegündüz yaşandı! Kız çocuğunu mahalleli kurtardı

#Gaziantep#Çocuk Kaçırma Girişimi#Şüpheli Şahıs
Gaziantep'te 9 yaşındaki kız çocuğu kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken çevredekiler tarafından fark edilince kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Onatkutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir erkek sokakta yürüyen 9 yaşındaki kız çocuğunu takip ettikten sonra kaçırmaya çalıştı. Takip edildiğini fark eden çocuk panikle kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin dikkati ve olaya hızla müdahale etmesi çocuk kaçırma girişimini boşa düşürdü.

Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin kovaladığı şüpheli izini kaybettirerek gözden kayboldu. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

POLİS ŞAHSIN PEŞİNDE

Çocuğu kaçırma girişimi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin küçük kızı bir süre takip ettiği, ardından harekete geçtiği ve vatandaşların durumu fark etmesiyle şüphelinin mahalleden hızla uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

