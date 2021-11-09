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Gaziantep'te gömülü valizde silah ve bomba yapımında kullanılan kapsül ele geçirildi

#Gaziantep#Mühimmat#Kalaşnikof

Gaziantep'te boş arazide toprağa gömülü bulunan valizin içinden 1 adet Kalaşnikof tüfek ile bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül ele geçirildi.

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Dün akşam saatlerinde polis ihbar hattını arayan bir kişi, kent merkezine yakın bölgede boş araziye teröristler tarafından patlayıcı ve silah gömüldüğünü bildirdi. Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arazide bomba arama köpeği ile inceleme yaptı.

Gaziantepte gömülü valizde silah ve bomba yapımında kullanılan kapsül ele geçirildi

Yapılan aramada toprağa gömülü halde bulunan valizin içerisinde 1 Kalaşnikof tüfek, 3 şarjör, 249 mermi ile bomba yapımında kullanılan 4 elektrikli kapsül ele geçirildi.

Silah ve mühimmata el koyan ekipler, valizi toprağa gömen kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.

Gaziantepte gömülü valizde silah ve bomba yapımında kullanılan kapsül ele geçirildi

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#Gaziantep#Mühimmat#Kalaşnikof

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